Британские женщины основали рекордное количество компаний в 2022 году

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины стали основателями рекордного количества компаний в Великобритании в 2022 году. Во многом на это повлияло то, что правительство поддерживает бизнес, основанный женщинами-предпринимательницами, передает Bloomberg.

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В 2022 году британские женщины-предприниматели основали более 150 тысяч компаний, что вдвое больше, чем в 2018 году. Это случилось благодаря тому, что правительство стремится поддерживать развитие компаний, возглавляемых женщинами. Согласно отчету о проделанной работе, в 2022 году было зарегистрировано 151 603 предприятия, основанных женщинами. В 2021 году таковых компаний было 145 271, в 2018 году — 56 269.

Самый большой скачок случился в компаниях, основанных женщинами в возрасте до 25 лет.

"Свидетельством стойкости и предприимчивости женщин-основателей является то, что они создают больше компаний, чем когда-либо прежде", — сказала Элисон Роуз, главный исполнительный директор NatWest Group, компании, которой министерство финансов Великобритании поручило провести независимый обзор женского предпринимательства в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010733-britanskie-zhenschiny-osnovali-rekordnoe-kolichestvo-kompaniy-v-2022-godu/