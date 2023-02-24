Цены на литий в Китае упали из-за низкого спроса на электромобили

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на литий в Китае упали почти на 30% из-за ослабления спроса на электромобили. При этом стоимость "белого золота" по-прежнему в восемь раз превышает показатели, зафиксированные годом ранее, передает Financial Times.

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По данным ценового агентства Fastmarkets, цены на литий упали на 29% по сравнению с ноябрьскими максимумами, до 425 тысяч юаней (61 795 долларов США) за тонну из-за опасений по поводу падения спроса на электромобили.

"В Китае наблюдается падение спроса. Рынок находится в ожидании. Все наблюдают за влиянием сокращения субсидий на производство новых автомобилей.

Многие обеспокоены тем, что доверие граждан к политикам падает после недавнего кризиса на рынке недвижимости", — говорит Джордан Робертс, аналитик по литию в Fastmarkets.

Цены на литий взлетели в середине 2021 года, поскольку головокружительный рост спроса на электромобили спровоцировал борьбу автопроизводителей за металл, прозванный "белым золотом".

Но снижение спроса, которое наблюдается в настоящий момент в Китае, вызвало сомнения в том, насколько будет расти рынок лития в этом году. Не станет ли ситуация в Китае причиной снижения цен в других странах, а также падения акций производителей лития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010547-tseny-na-litiy-v-kitae-upali-iz-za-nizkogo-sprosa-na-elektromobili/