Starbucks запускает новую линейку кофе с оливковым маслом

Starbucks. Иллюстративное фото: pexels.com

Starbucks готовится выпустить первый в мире кофе с оливковым маслом. Компания надеется, что этот напиток станет таким же хитом, каким в свое время стал фраппучино, передает The Wall Street Journal.

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Крупнейшая в мире сеть кофеен планирует запустить линейку напитков Oleato с добавлением оливкового масла. Первой страной, где новый напиток будет доступен к продаже, станет Италия. Весной кофе с оливковым маслом появится и в американских кофейнях. Новая линейка будет включать латте на овсяном молоке, пропитанном оливковым маслом первого отжима, а также холодный напиток с золотой пеной, пропитанной маслом. Кроме того, Starbucks добавит масло в напиток Iced Shaken Espresso.

Говард Шульц, который в прошлом году вернулся к руководству компанией для того, чтобы помочь ей выбраться из кризиса, заявляет, что новая линейка должна сильно повлиять на увеличение прибыли компании. По его словам, линейка напитков на оливковом масле станет самым важным новшеством, внедренным за последние десять лет.

В компании отмечают, что потребители, уставшие от инфляции и карантинных ограничений, считают напитки Starbucks той самой роскошью, которую они могут себе позволить.

Starbucks постоянно внедряет новые линейки в свою продукцию. Многие из них действительно становятся хитами. Так, тыквенный латте завоевал популярность и принес компании миллиарды долларов в виде выручки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010395-starbucks-zapuskaet-novuyu-lineyku-kofe-s-olivkovym-maslom/