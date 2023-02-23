Китай больше не может быть мировой производственной базой, заявили эксперты

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Эксперты заявляют, что Китай теряет свои позиции и больше не может быть мировой производственной базой. На это повлияли ограничения, наложенные США, а также политика Covid Zero, передает Financial Times.

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Японская компания Kyocera, которая производит комплектующие для микросхем, является важным звеном в цепочке поставок чипов. На протяжении многих лет производство компании располагалось в Китае. Однако в связи с последними событиями Kyocera собирается впервые за последние 20 лет построить завод у себя на родине, в Японии.

Президент компании Хидео Танимото говорит, что ограничение доступа Китая к передовым технологиям, которое недавно начало действовать в США, подрывает жизнеспособность Китая в качестве мировой производственной базы.

"Производства могут работать до тех пор, пока продукция будет продаваться в самом Китае. Однако бизнес-модель, когда компания имеет производство в Китае, а потом экспортирует эту продукцию за границу, нежизнеспособна.

В связи с тем, как сейчас развиваются отношения между Китаем и США, можно предположить, что экспорт из Китая сильно осложнится", — сказал Танимото.

В октябре 2022 года США объявили о введении экспортного контроля, который может серьезно подорвать усилия китайских компаний по разработке передовых технологий. В январе Япония и Нидерланды также договорились с США об ограничении экспорта инструментов для производства микросхем в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010390-kitay-bolshe-ne-mozhet-byt-mirovoy-proizvodstvennoy-bazoy-zayavili-eksperty/