Рост цен на арендное жилье может повлиять на экономику Сингапура

Сингапур. Иллюстративное фото: pexels.com

Стремительный рост стоимости арендного жилья в Сингапуре подрывает усилия города-государства, направленные на то, чтобы вытеснить Гонконг с позиции финансового центра Азии. По мнению экспертов, высокая стоимость жизни, даже при низких налогах, может стать проблемой для экономики страны, передает Financial Times.

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В разгар пандемии COVID-19 в Сингапуре остановилось строительство многих объектов. В это же время в страну въехало много людей из Гонконга, Китая, Японии и Европы. Все это привело к тому, что стоимость арендного жилья подскочила до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Снять жилье в Сингапуре теперь дороже, чем в Гонконге. Аналитики утверждают, что в 2023 году арендное жилье может подорожать еще на 20%.

При этом именно с Гонконгом пытается соревноваться Сингапур за звание финансового центра Азии. Ву Джун Джи, старший научный сотрудник Института политических исследований Сингапура, говорит, что высокая стоимость жизни станет проблемой для развития экономики страны, несмотря на низкие налоги.

Так как 80% граждан живут в недорогом государственном жилье, проблема дорогой аренды коснется, прежде всего, иностранцев, на которых правительство возлагает большие надежды. Однако эксперты говорят, что квалифицированные кадры, которые въехали в Сингапур во время пандемии, могут уехать отсюда в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010219-rost-tsen-na-arendnoe-zhile-mozhet-povliyat-na-ekonomiku-singapura/