Цюрих. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Референдум о закреплении статуса наличных денег может состояться в Швейцарии. Инициативная группа заявляет, что собрала достаточно подписей для того, чтобы власти объявили о референдуме. Швейцария является мировым лидером по популярности наличных денег, передает Bloomberg.

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Инициативная группа "Швейцарское движение за свободу" сообщила, что собрала более 157 тысяч подписей граждан, которые считают, что в стране необходимо закрепить особый статус наличных денег. Согласно закону, если официальные органы подтверждают, что количество собранных подписей достигает 100 тысяч, то они обязаны объявить о проведении референдума.

Примечательно, что ни правительство, ни Центральный банк Швейцарии не заявляли о намерении отменить использование наличных денег в ближайшее время. Однако данная инициатива подчеркивает, насколько острым является вопрос использования наличных денег в Швейцарии. Согласно официальным данным, каждый житель страны держит примерно 11 824 доллара накоплений в виде наличных. Это больше, чем во всех странах, в которых Банк международных расчетов отслеживает данные.

Если данный референдум произойдет, то он будет являться редким примером, когда граждане осознанно проголосуют за предпочитаемый способ использования денег. Этот случай также может стать показательным для представителей других Центральных банков Еврозоны, которые в настоящее время обдумывают необходимость внедрения цифровых валют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010067-referendum-o-zakreplenii-statusa-nalichnyh-deneg-mozhet-sostoyatsya-v-shveytsarii/