Вендинговые аппараты с ресторанной едой набирают популярность в Японии

Вендинговый аппарат в Токио. Фото: Noriko Hayashi/Bloomberg via Getty Images

Вендинговые аппараты с икрой и свежими сашими появились в Японии. Производители торгового оборудования, которые переживают кризис, ищут новые направления, которые помогут привлечь потребителей, передает The Japan Times.

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В пандемию стремление людей избегать контактов с окружающими привело к популярности вендинговых автоматов, в которых можно было купить готовую еду. При этом речь идет не о чипсах и шоколадных батончиках, которые традиционно продаются в подобных автоматах по всему миру. Высокотехнологичные автоматы в Японии позволяют гражданам покупать замороженные полуфабрикаты и готовую охлажденную еду.

"Это по-настоящему удобно для потребителей. Они могут легко приготовить еду ресторанного качества у себя дома", — сказал Томонори Йошида, руководитель отдела разработки Sanden Retail Systems, фирмы-производителя холодильного оборудования, которая первой в Японии внедрила новый вид автоматов.

В последние два десятилетия отрасль, связанная с производством и снабжением вендинговых аппаратов, находилась в упадке. С 2000 года общее количество автоматов по всей Японии сократилось на 30%. Во многом это связано с сокращением населения и высокой конкуренцией, которую представляют для автоматов универсальные магазины у дома.

Однако пандемия изменила все. Автоматы с едой, доступные 24/7, дают надежду на развитие отрасли. Теперь свою продукцию там готовы продавать не только небольшие общепиты, стремящиеся увеличить прибыль во время пандемии, но и крупные ресторанные сети.

Несмотря на снятие большинства карантинных ограничений, жители Японии все еще не стремятся отказываться от мер предосторожности и неохотно посещают места большого скопления людей. Поэтому ожидается, что популярность подобных автоматов будет расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009841-vendingovye-apparaty-s-restorannoy-edoy-nabirayut-populyarnost-v-yaponii/