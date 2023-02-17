Президент Всемирного банка покинет пост из-за проблемы изменения климата

Дэвид Малпасс. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс покинет свой пост в июне 2023 года, за год до официального прекращения его полномочий. Это произойдет из-за разных взглядов Малпасса и акционеров банка на вопрос изменения климата, передает Financial Times.

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Банк опубликовал заявление, в котором говорится, что Малпасс, назначенный экс-президентом США Дональдом Трампом, решил уйти в отставку, чтобы "сосредоточиться на новых задачах".

"Для меня было огромной честью и привилегией быть президентом ведущего в мире института развития и работать с таким количеством талантливых и выдающихся людей", — говорится в заявлении Малпасса.

Он останется на посту до июня. Этого времени как раз хватит, чтобы завершить финансовый год и передать дела новому руководителю.

В прошлом году правительство США и другие крупные акционеры Всемирного банка пытались оказать давление на учреждение. Они хотели, чтобы банк активизировал усилия по решению глобальных проблем. В частности, на изменениях климата. Это давление усилилось в сентябре 2022 года после того, как Малпасс отказался ответить, верит ли он в антропогенную причину изменений климата.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководство банка быстро провести реформы, чтобы выделить больше денег для решения проблемы изменения климата. По ее словам, банк должен помочь снизить затраты для более бедных стран, а также стимулировать частное финансирование. США являются крупнейшим акционером Всемирного банка и традиционно назначают его президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009652-prezident-vsemirnogo-banka-pokinet-post-iz-za-problemy-izmeneniya-klimata/