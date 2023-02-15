Может ли восстановление Китая спасти мировую экономику от кризиса, рассказали эксперты

Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Может ли экономическое возрождение Китая спасти мировую экономику от кризиса, в котором она оказалась в последние годы. Эксперты отмечают, что сильно рассчитывать на это не стоит, поскольку подъем будет ощущаться, прежде всего, в самом Китае, передает The Wall Street Journal.

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Сейчас мир рассчитывает, что экономический подъем Китая будет стимулировать глобальный рост и поможет сдержать рецессию. Однако эксперты говорят, что делать ставку на это не стоит. Восстановление Китая после нескольких лет строгих карантинных ограничений, вероятно, будет сильно отличаться от пути, который проходили другие страны. И процессы, происходящие в Китае, окажут не такое большое воздействие на другие страны, как надеются многие представители правительств и центральных банков.

Китай исторически полагался на государственное стимулирование экономики и крупные антикризисные инвестиции. Именно это сочетание помогло вывести экономику из застоя после мирового финансового кризиса 2008 года. Сейчас у Китая много долгов, рынок недвижимости страны в кризисе. Эксперты говорят, что отказ Китая от политики Covid Zero будет ощущаться в самом Китае, а не за границей. Они предполагают, что наибольший рост доходов будет наблюдаться в сфере услуг: рестораны, бары и путешествия.

Это означает, что, экономический рост Китая является хорошей новостью для глобальной экономики, но не спасительной, как рассчитывают многие эксперты.

"Китай обеспечит мощное восстановление национальной экономики, но распространение роста на остальной мир будет не таким выраженным", — сказал Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009302-mozhet-li-vosstanovlenie-kitaya-spasti-mirovuyu-ekonomiku-ot-krizisa-rasskazali-eksperty/