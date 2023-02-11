Фастфуд оказался популярнее ресторанной еды в конце 2022 года в США

Фастфуд. Иллюстративное фото: pexels.com

Производители фастфуда оказались в выигрыше в последнем квартале 2022 года, демонстрируя прибыль намного выше, чем у владельцев ресторанов и кафе. Это связывают с высокой инфляцией и нежеланием людей тратиться на еду в более дорогих заведениях, передает CNBC.

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Многие публичные сети общественного питания еще не отчитались о результатах за последний квартал 2022 года, но уже вырисовывается определенная закономерность. Уставшие от инфляции клиенты в этот праздничный сезон Рождества и Нового года не очень активно посещали кафе и рестораны.

Они также потратили намного меньше денег в розничных магазинах, чем того ожидали ритейлеры. При этом находчивые сети быстрого питания привлекали потребителей недорогим меню и заманчивыми рекламными акциями. Так им удалось добиться внимания потребителей с разным доходом.

Это доказывает негласное правило, что во времена неопределенности сектор быстрого питания работает эффективнее, чем дорогие рестораны. Так, гигант индустрии фастфуда McDonald’s сообщил о росте продаж в США на 10,3% в последнем квартале 2022 года. Сеть Taco Bell заявила о росте продаж на 11%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008871-fastfud-okazalsya-populyarnee-restorannoy-edy-v-kontse-2022-goda-v-ssha/