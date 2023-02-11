Рынок недвижимости Китая медленно восстанавливается после кризиса

Недвижимость. Иллюстративное фото: pixabay.com

Брокеры по продаже недвижимости Китая бьют тревогу, поскольку люди не стремятся покупать жилье. Эксперты говорят, что спад покупательской активности говорит о низкой эффективности мер, принимаемых Пекином для восстановления важнейшего сектора экономики, передает Financial Times.

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Эксперт в области недвижимости Ву Хун рассказывает, что с тех пор как Китай отменил строгие карантинные ограничения, она занята только тем, что предлагает клиентам прийти на осмотр нового объекта. Однако эти усилия не приносят значительных результатов. Так, например, продажи новых домов в Уху, городе на востоке Китая, выросли на 10% в январе 2023 года. В декабре 2022 года в этом городе было продано всего 448 домов. Но этот рост все еще не дотягивает до 1341 дома, проданного в январе 2022 года.

По оценкам аналитиков, на сектор недвижимости Китая приходится около 30% общего объема производства. Его развитие тесно связано с доходами местных органов власти, которые в прошлом году заработали на этом 6,7 трлн юаней (990 млрд долларов). Треть общего дохода бюджета составляет продажа земель застройщикам.

Однако правительственные меры, направленные на ограничение спекуляций и рискованного кредитования, в прошлом году лишили застройщиков денежных поступлений, что привело к заморозке проектов и резкому падению продаж домов. 2022 год был очень сложным для рынка недвижимости Китая и остается таковым сейчас. При этом эксперты говорят, что люди больше не стремятся покупать недвижимость, поскольку не видят перспектив роста на работе. Из-за этого многим намного выгоднее снимать комнату или жить с родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008869-rynok-nedvizhimosti-kitaya-medlenno-vosstanavlivaetsya-posle-krizisa/