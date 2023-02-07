Инвестфонд Норвегии пригрозил увольнять топ-менеджеров за слабую "зеленую" активность

Экология. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейший в мире инвестиционный фонд заявил, что топ-менеджеры должны активно бороться с климатическим кризисом, либо они будут уволены. Таким образом, фонд стремится активизировать усилия руководства компаний на борьбу с мировыми проблемами, передает The Guardian.

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Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире инвестиционный фонд, предупредил директоров компаний, что будет голосовать против их переизбрания в совет директоров, если они не активизируются для борьбы с климатическим кризисом и нарушениями прав человека.

Карин Смит Ихеначо, управляющий директор Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет состоянием в более чем 13 трлн норвежских крон от имени норвежского народа, заявила, что фонд готов проголосовать против переизбрания не менее 80 человек, которые неспособны достичь поставленных экологических или социальных целей.

Основанный в 1990-х годах для инвестирования избыточной прибыли от огромных запасов нефти и газа Норвегии NBIM является крупнейшим в мире суверенным фондом, контролирующим в среднем 1,3% акций 9 338 компаний в 70 странах. Среди них такие крупные холдинги, как Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung.

Смит Ихеначо сказала, что фонд, который зафиксировал убыток в размере 1,64 трлн крон за 2022 год, ожидает, что все крупные компании установят цели по снижению выбросов углерода в этом году, а более мелкие компании сделают это не позднее 2040 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008185-investfond-norvegii-prigrozil-uvolnyat-top-menedzherov-za-slabuyu-zelenuyu-aktivnost/