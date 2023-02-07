Уровень безработицы в США снизился до самого низкого уровня с 1969 года

Продавец. Иллюстративное фото: pexels.com

Рынок труда в США окреп, несмотря на опасения аналитиков по поводу того, что экономика движется к спаду. Штаты продолжают жить в условиях дорогих кредитов и стремительного роста цен, но работодатели публикуют объявления о новых вакансиях, передает BBC.

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По данным Министерства труда, в прошлом месяце в США появилось 517 тысяч новых рабочих мест. Это намного больше, чем ожидали эксперты. Уровень безработицы в стране снизился до 3,4%, самого низкого уровня с 1969 года. Аналитики пытаются понять, что происходит с крупнейшей экономикой мира, которая страдает от сочетания дорогих кредитов и резкого роста цен. Многие прогнозисты предупреждают, что вероятность рецессии в этом году необычайно высока, указывая на недавний спад потребительских расходов и резкое замедление продаж жилья.

Недавний опрос исследовательской компании Morning Consult показал, что почти половина населения считает, что экономика уже впала в рецессию. Несмотря на это, рынок труда остается сильным. Январский рост шокировал даже тех экономистов, которые выступали против мрачных прогнозов.

"Это захватывающая дух цифра", — заявил экономист Джастин Вулферс, профессор Мичиганского университета.

Его коллеги при этом рекомендуют не делать поспешных выводов на основании данных одного месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008181-uroven-bezrabotitsy-v-ssha-snizilsya-do-samogo-nizkogo-urovnya-s-1969-goda/