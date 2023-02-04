Аргентина выпустит купюру в 2000 песо из-за инфляции

Аргентинское песо. Фото: FRED TANNEAU/AFP via Getty Images

Инфляция подтолкнула Аргентину к выпуску новой банкноты в 2000 песо. Сейчас уровень инфляции в стране повысился до самого высокого уровня с 1991 года, передает BBC.

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Новая банкнота, которая официально будет стоить 11 долларов, появилась после того, как потребительские цены подскочили почти на 95% в 2022 году. Центробанк заявил, что выпуск банкноты будет посвящен развитию науки и медицины в Аргентине. На банкнотах будут изображены врачи-первопроходцы Сесилия Грирсон и Рамон Каррильо.

Инфляция в Аргентине во многом была спровоцирована войной в Украине. В декабре 2022 года Международный валютный фонд (МВФ) выделил еще шесть миллиардов долларов на помощь второй по величине экономике Южной Америки. Это была последняя выплата Аргентине в рамках 30-месячной программы, общая сумма которой, как ожидается, достигнет 44 млрд долларов. Летом 2022 года всего за четыре недели в Аргентине сменилось три министра экономики.

Не так давно Бразилия и Аргентина объявили о планах по созданию единой валюты, которая будет использоваться для развития торговли между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007917-argentina-vypustit-kupyuru-v-2000-peso-iz-za-inflyatsii/