Правительство Индии пообещало увеличить расходы для стимулирования экономики

Индийская рупия. Иллюстративное фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Правительство Индии пообещало увеличить капитальные расходы на треть, до 10 трлн рупий (122,3 млрд долларов) в предстоящем финансовом году. Планы правительства призваны стимулировать рост экономики, а также должны угодить бизнесменам в преддверии предстоящих всеобщих выборов, передает Financial Times.

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Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила парламенту, что Индия сократит налоги для "трудолюбивого среднего класса", а также снизит максимальную ставку подоходного налога с 42,7% до 39%.

"Инвестиции в инфраструктуру и производительность оказывают большое мультипликативное влияние на рост и занятость. После сдержанного периода пандемии частные инвестиции снова растут. Бюджет снова берет на себя ведущую роль в росте инвестиций и создании рабочих мест", — сказала Ситхараман.

В прошлом году Индия была одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира, отчасти благодаря устойчивому спросу на внутреннем рынке. Правительство прогнозирует экономический рост на уровне от 6% до 6,8% в первом квартале.

"На самом деле это своего рода бюджет мечты, поскольку размеры капиталовложений были увеличены, а налоги снижены. Это приведет к улучшению потребительского спроса", — сказал Васудев Джаганнатх, глава отдела продаж IIFL Capital.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007743-pravitelstvo-indii-poobeschalo-uvelichit-rashody-dlya-stimulirovaniya-ekonomiki/