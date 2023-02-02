General Motors инвестирует 650 млн долларов в производство сырья для электромобилей

Электрокар. Фото: Marco Rauch/picture alliance via Getty Images

General Motors инвестирует 650 млн долларов в литиевый рудник в США, чтобы обеспечить себя сырьем, используемым в производстве электромобилей. Эта инвестиция является рекордной для компании, передает Financial Times.

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Американская компания внесет часть суммы в размере 320 млн долларов к середине 2023 года в обмен на эксклюзивные права на первую партию лития, произведенного на заводе компании Lithium America в штате Невада. В дальнейшем GM приобретет 10% акций горнодобывающей компании за 330 млн долларов.

"Это знаменательная сделка, и она, безусловно, не является последним крупным вложением GM", — заявила исполнительный директор Мэри Барра.

GM готовится продавать больше электромобилей за счет ускорения производства Cadillac Lyriq и GMC Hummer в этом году, а также запуска электрифицированных версий пикапа Chevrolet Equinox, Blazer и Silverado. Компания заявила, что намерена произвести 400 тысяч электромобилей в первой половине 2024 года.

Производители электромобилей находятся на грани ценовой войны, что повышает важность контроля над затратами на производство автомобилей. Ford снизил цены на свой Mustang Mach-E, следуя примеру Tesla. GM пока не спешит снижать цены на свои авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007600-general-motors-investiruet-650-mln-dollarov-v-proizvodstvo-syrya-dlya-elektromobiley/