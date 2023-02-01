Эксперты: Переход к "зеленой экономике" стимулирует рост Британии

Экология. Иллюстративное фото: pixabay.com

Переход к "зеленой экономике" стимулирует экономический рост Великобритании. Связанные с экологией проекты позволяют создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в те отрасли, в которых наблюдается промышленный спад, передает BBC.

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Конфедерация британской промышленности (CBI) представила отчет об итогах развития экономики. Согласно отчету, 20 тысяч британских предприятий участвуют в инициативе по снижению выбросов. Около 840 тысяч рабочих мест также связаны с внедрением "зеленой экономики". Так, часть граждан трудится на предприятиях, использующих возобновляемые источники энергии. Кроме того, все больше британских предприятий начинают более ответственно относиться к сортировке отходов.

В отчете, озаглавленном "Карта нулевой экономики", рассматриваются регионы Великобритании, которые больше всего выиграли от политики, направленной на ограничение выбросов парниковых газов. Шотландия и английские регионы, такие как Тайнсайд, Тисайд, Мерсисайд и Хамбер, показали лучшие результаты. По мнению экспертов, здесь внедрение "зеленого" подхода помогло развитию регионов.

Исследователи также выяснили, что предприятия, которые заботятся об экологии, платят своим сотрудникам значительно больше. В среднем работник получает 42 600 фунтов стерлингов, что выше среднего показателя по стране, равного 33 400 фунтов стерлингов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007437-eksperty-perehod-k-zelenoy-ekonomike-stimuliruet-rost-britanii/