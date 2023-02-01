Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Международный валютный фонд повысил прогнозы роста относительно перспектив мировой экономики. Однако Великобритания является единственной крупной экономикой мира, которая, по мнению экономистов, не достигнет устойчивого роста в 2023 году, передает Financial Times.

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Эксперты МВФ заявили, что глобальный рост оказался на удивление устойчивым, и большинству стран удастся избежать рецессии в этом году. Обновление прогнозов Международного валютного фонда демонстрирует поворотный момент для мировой экономики. По мнению экспертов, мировая экономика вырастет на 3,2% к концу 2023 года. Во многом это обусловлено решением китайских властей об отказе от политики строгих карантинных ограничений Covid Zero.

Прогнозируемый рост на 0,5 процентных пункта выше последнего прогноза МВФ, опубликованного в октябре. Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ, сказал, что 2023 год "вполне может стать поворотным моментом", поскольку в последующие годы экономические условия улучшатся.

"Мы далеки от каких-либо признаков глобальной рецессии", — заявил Гуринша.

Эти слова резко контрастируют с замечаниями управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой, которая ранее заявила, что рецессия затронет более трети мировой экономики.

Эксперты ожидают, что Великобритания станет единственной крупной экономикой, которая ослабнет в следующем году. Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит ставки на четверть пункта на этой неделе, установив новый целевой диапазон от 4,5% до 4,75%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007435-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-povysil-prognozy-dlya-mirovoy-ekonomiki/