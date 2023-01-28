Экономика США выросла на 2,9% в последнем квартале 2022 года

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экономика США продемонстрировала более высокий рост, чем ожидалось. И это несмотря на агрессивное повышение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы, передает Financial Times.

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Согласно данным, опубликованным Министерством торговли США, крупнейшая экономика мира выросла на 2,9% в годовом исчислении в период с сентября по декабрь 2022 года. Это меньше, чем 3,2% роста, достигнутые в третьем квартале прошлого года. Однако этот показатель превышает предсказания аналитиков, которые предполагали, что американская экономика вырастет лишь на 2,6%.

С марта 2022 года Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую ставку более чем на четыре процентных пункта в попытках догнать инфляцию. Экономический рост в четвертом квартале был частично вызван тем, что предприятиям удалось нарастить капитал. Особенно в производственном и коммунальном секторах. Потребительские расходы, один из основных двигателей экономики США, также оставались стабильными, увеличившись на 2,1%.

Президент США Джо Байден прокомментировал новость об итогах экономического роста за последний квартал 2022 года, заявив, что лучшего нельзя было и ожидать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007025-ekonomika-ssha-vyrosla-na-29-v-poslednem-kvartale-2022-goda/