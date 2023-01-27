Маск: Снижение цен повлияло на увеличение заказов электромобилей от Tesla

Tesla. Иллюстративное фото: pixabay.com

Tesla сообщила о рекордной прибыли в последнем квартале 2022 года. Илон Маск сказал, что в настоящее время количество заказов вдвое превышает объемы производства, передает The Wall Street Journal.

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Илон Маск попытался развеять опасения аналитиков с Уолл-Стрит, заявив, что недавнее снижение цен на электромобили Tesla, вероятнее всего, вызвало всплеск интереса со стороны потребителей.

"В настоящее время мы получаем заказы, почти вдвое превышающие объемы производства", — сказал Маск в среду, 25 января, после того, как компания сообщила о рекордной квартальной прибыли за последние три месяца 2022 года.

В последние месяцы вера Уолл-стрит в производителя электромобилей пошатнулась, поскольку компания столкнулась с проблемами. Среди которых: высокие процентные ставки, ужесточение конкуренции и снижение популярности бренда. В 2022 году Tesla не достигла своего годового целевого показателя роста, потеряла около 675 млрд долларов в рыночной оценке и столкнулась с падением цен на акции на 65%, что стало самым большим годовым падением на сегодняшний день.

Tesla выбрала необычную стратегию для исправления ситуации. Компания снизила цены на автомобили. Некоторые модели подешевели на 20%.

"Мы думаем, что спрос будет хорошим, несмотря на возможное сокращение автомобильного рынка в целом. Снижение цен действительно имеет значение для потребителей", — сказал Маск, предсказавший тяжелую рецессию в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006878-mask-snizhenie-tsen-povliyalo-na-uvelichenie-zakazov-elektromobiley-ot-tesla/