Производство автомобилей в Британии упало до 66-летнего минимума

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Производство автомобилей в Великобритании упало до 66-летнего минимума. По заявлениям представителей отрасли, глобальная нехватка полупроводников ударила по производственным линиям, передает BBC.

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Отраслевая организация Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) заявила, что количество новых автомобилей, произведенных в Великобритании, резко упало в прошлом году, достигнув самого низкого уровня с 1956 года. Продолжающаяся глобальная нехватка полупроводниковых микросхем ударила по производственным линиям.

При этом автопроизводители обеспокоены тем, что Великобритания еще не разработала стратегию, позволяющую сделать страну конкурентоспособной в качестве направления для инвестиций в производство.

Они отметили, что в 2025 году компании снова достигнут отметки в один миллион произведенных автомобилей, но для достижения допандемийного уровня производства потребуются крупные инвестиции и приток новых производителей в Великобританию. Компании также обеспокоены тем, что Великобритания отстает от США и ЕС в том, что касается предоставления государственной помощи автопроизводителям.

SMMT заявила, что на снижение уровня производства повлияло закрытие завода Honda в Суиндоне в июле 2021 года и прекращение производства Vauxhall Astras в порту Элсмир в апреле 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006873-proizvodstvo-avtomobiley-v-britanii-upalo-do-66-letnego-minimuma/