Развитие горнодобывающей промышленности поможет Аргентине справиться с кризисом

Буэнос-Айрес. Фото: pixabay.com

Горнодобывающая промышленность сможет трансформировать экономику Аргентины, заявил министр экономики страны Серхио Масса. По словам министра, он собирается снизить инфляцию до 60%, удерживая расходы под контролем, передает Financial Times.

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Cерхио Масса в августе 2022 года принял на себя один из самых сложных экономических вызовов в мире, став министром экономики Аргентины. К этому моменту инфляция в стране достигла показателя в 100%, валютный контроль нанес ущерб промышленности и создал условия для развития черного рынка доллара. При этом страна оказалась отрезанной от международных рынков после девятого дефолта в 2020 году.

По словам министра экономики, экспорт газа, лития и других полезных ископаемых предлагает Аргентине "феноменальные возможности для роста" и способен значительно повысить способность южноамериканской страны погасить огромные долги.

"В ближайшие дни мы собираемся начать экспорт газа в Чили, а с сентября мы можем экспортировать его в Бразилию", — сказал Серхио Масса.

По его словам, даже без дополнительных инвестиций торговый баланс Аргентины по энергоносителям доведет страну до положительного сальдо в размере около 12 млрд долларов к 2025 году. По его словам, именно горнодобывающая промышленность может дать Аргентине шанс выплатить долг в период с 2025 по 2027 годы.

Чтобы оправдать свой оптимизм в отношении среднесрочных перспектив страны, Масса отметил, что инвестиции в Вака Муэрта, второе по величине месторождение сланцевого газа в мире, наконец, начали расти. Это открывает Аргентине путь к самообеспечению газом и началу экспорта.

По словам министра финансов, экономика Аргентины должна прийти к снижению инфляции до 60%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006695-razvitie-gornodobyvayuschey-promyshlennosti-pomozhet-argentine-spravitsya-s-krizisom/