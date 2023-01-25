Эксперты: Эль-Ниньо может повлиять на экономику Индии в 2023 году

Засуха. Иллюстративное фото: pixabay.com

Природное явление Эль-Ниньо, вероятнее всего, повлияет на погоду Индии в 2023 году. Засуха может оказать влияние на поставки сельскохозяйственных товаров, что приведет к росту цен на продовольствие, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Эль-Ниньо — это природный феномен, который заключается в колебании температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Ученые-климатологи считают, что Эль-Ниньо, который обычно происходит каждые 3-5 лет, может привести к тому, что температура Земли на короткое время превысит порог в 1,5°C. По мнению Мрутюнджай Мохапатра, генерального директора Индийского метеорологического департамента, насколько сильным будет Эль-Ниньо, станет понятно уже в марте.

Обычно колебания температуры поверхностного слоя воды влияют на муссонные дожди, которые крайне важны для сельскохозяйственного сектора Индии. Учитывая, что страна уже борется с инфляцией, возможная засуха оказывает дополнительное давление на местную экономику.

Муссонные месяцы с июня по сентябрь имеют решающее значение для индийских фермеров. Сельское хозяйство, которое во многом зависит от муссонов, составляет 20% ВВП Индии. Недостаток осадков, вызванный Эль-Ниньо, может снизить производство таких товаров, как рис, сахар, крупы, бобовые. Эти продукты взлетят в цене из-за дефицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006534-eksperty-el-ninyo-mozhet-povliyat-na-ekonomiku-indii-v-2023-godu/