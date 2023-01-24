Евросоюз может избежать рецессии в 2023 году, заявили эксперты

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Глобальные прогнозы относительно экономического роста еврозоны резко стали более позитивными за последние пару недель. Теперь эксперты предполагают, что ЕС удастся избежать рецессии в этом году, передает Financial Times.

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Еще в прошлом месяце аналитики, опрошенные Consensus Economics, предсказывали, что в 2023 году страны блока погрузятся в рецессию. Однако новый опрос, проведенный в этом месяце, показал, что теперь эти же аналитики ожидают роста на 0,1%. Предсказания изменились благодаря снижению цен на энергоносители, усиленной государственной поддержке и снятию карантинных ограничений в Китае.

Кроме того, мировые лидеры и экономисты, собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, также заявили о более оптимистичных прогнозах на 2023 год. А Международный валютный фонд дал понять, что в скором времени также повысит прогнозы относительно глобального экономического роста. Хотя всего несколько недель назад директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что в 2023 году "половина Европейского союза будет в рецессии".

Карстен Бжески, руководитель отдела макроэкономических исследований в ING Bank, охарактеризовал резкое изменение настроений экономистов как "рецессию, которая так и не случилась". Сюзанна Стритер, аналитик Hargreaves Lansdown, заявила, что угроза опасного энергетического кризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006367-evrosoyuz-mozhet-izbezhat-retsessii-v-2023-godu-zayavili-eksperty/