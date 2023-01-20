Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников из-за замедления роста бизнеса. Главный исполнительный директор компании Сатья Наделла заявил, что нестабильная ситуация в мировой экономике требует от компаний проявлять осторожность, передает The Wall Street Journal.

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Это станет крупнейшим увольнением в компании за последние восемь лет. Microsoft стала одним из последних технологических гигантов, объявивших о сокращении сотрудников. Глава компании Сатья Наделла заявил, что увольнения произойдут до конца марта и коснутся менее 5% сотрудников по всему миру. В последний раз Microsoft массово увольняла сотрудников в 2014 году. Работу потеряли 18 тысяч человек. Тогда компания отказывалась от производства мобильных телефонов и других непрофильных направлений деятельности.

Наделла сообщил сотрудникам, что сейчас крупные компании вынуждены проявляться осторожность, поскольку в некоторых странах мира уже наступила рецессия, а другие страны находятся в ее ожидании. Он добавил, что Microsoft возьмет на себя расходы в размере 1,2 млрд долларов, чтобы выплатить выходные пособия.

Многие сотрудники высказали разочарование тем, что Наделла объявил эту новость, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а не в штаб-квартире компании. Источники The Wall Street Journal сообщают, что накануне Microsoft провела в Давосе закрытое мероприятие, на котором выступал Стинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005955-microsoft-uvolit-10-tysyach-sotrudnikov-po-vsemu-miru/