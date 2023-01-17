Цены на недвижимость продолжают падать в Китае

Недвижимость. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на жилье в Китае продолжают стремительно падать. Новые вспышки заболеваемости COVID-19 осложнили реализацию планов властей по спасению рынка недвижимости, передает Bloomberg.

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Согласно данным Национального бюро статистики, цены на жилье в 70 городах Китая снизились на 0,25% по сравнению с предыдущим месяцем. Исключение составляет недвижимость, субсидируемая государством. По подсчетам аналитиков Bloomberg, за весь 2022 год цены на жилье в Китае упали на 2,3%.

Последнее снижение произошло через несколько недель после того как политики обнародовали масштабный план по возрождению жилищной отрасли, пообещав поддержку тем застройщикам, которые сейчас испытывают нехватку средств. С тех пор официальные лица пытаются предпринимать попытки по стимулированию спроса со стороны покупателей ради обеспечения стабильного роста сектора.

Но реализации этих планов мешает крупномасштабная вспышка заболеваемости COVID-19, которая произошла в стране после отказа правительства от строгой политики карантинных ограничений COVID Zero. Доверие между бизнесом и потребителями не восстановилось до того уровня, который существовал до пандемии.

"Застройщики пока могут выдохнуть благодаря тому, что китайские власти их поддержали. Но единственный путь, который выведет их из нынешнего кризиса, — это оживление продаж", — сказала Эстер Лю, кредитный аналитик S&P Global Ratings.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005473-tseny-na-nedvizhimost-prodolzhayut-padat-v-kitae/