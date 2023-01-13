Бренд одежды Uniqlo повысит на 40% зарплату сотрудникам

Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бренд одежды Uniqlo повысит зарплату сотрудникам на 40%. Эта мера является ответом на призыв премьер-министра Японии Фумио Кисиды к бизнесу, передает Financial Times.

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Fast Retailing, крупнейший в Азии ритейлер одежды и владелец модного бренда Uniqlo, повысит заработную плату сотрудников в Японии на целых 40%, поскольку инфляция в стране растет самыми быстрыми темпами за последние десятилетия.

Компания предприняла эту меру после призыва премьер-министра Фумио Кисиды к японским предприятиям повысить заработную плату, которая оставалась неизменной на протяжении нескольких десятилетий. Ведь до этого компании изо всех сил пытались переложить свои высокие расходы на потребителей. Экономисты ожидают, что другие компании последуют примеру Fast Retailing, но в гораздо меньших масштабах. И это поднимает вопрос о том, сможет ли Япония создать благотворный цикл роста заработной платы, потребления и цен.

В заявлении Fast Retailing говорится, что повышение заработной платы, которое должно вступить в силу в марте, направлено на то, чтобы сделать систему вознаграждения более конкурентоспособной на глобальном уровне. В то время как многие японские компании полагаются на структуру оплаты труда, основанную на выслуге лет, ритейлер будет оценивать сотрудников на основе их производительности и способности внести свой вклад в бизнес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005090-brend-odezhdy-uniqlo-povysit-na-40-zarplatu-sotrudnikam/