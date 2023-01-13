Новые антироссийские санкции ожидаются в феврале

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США, Евросоюз и их союзники из "Большой семерки" готовят следующий раунд санкций в отношении российской нефтяной промышленности. Ожидается, что санкции будут также направлены на ограничение цен на реализацию российского экспорта нефтепродуктов, передает The Wall Street Journal.

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На этой неделе происходит обсуждение деталей предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов. Ожидается, что санкции вступят в силу 5 февраля. В рамках них будут установлены два предела цен на российскую нефть.

В прошлом месяце США, Евросоюз и их союзники из "Большой семерки" предприняли попытку ограничить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Эти санкции оказали умеренное влияние на мировые цены. Волатильность на важнейших мировых энергетических рынках была сведена к минимуму.

Новые февральские санкции могут иметь более серьезные последствия, поскольку они вступят в силу в тот же день, в который ЕС ограничит импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Наблюдатели за рынком и некоторые официальные западные лица ожидают, что России будет трудно переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может оказать давление на мировые цены.

Без доступа к европейскому рынку объем нефтепереработки в России может сократиться, что приведет к сокращению мировых поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005087-novye-antirossiyskie-sanktsii-ozhidayutsya-v-fevrale/