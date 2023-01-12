Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Всемирный банк заявил, что мировая экономика приблизилась к рецессии. Эксперты банка предполагают, что в 2023 году мировая экономика вырастет всего лишь на 1,7% по сравнению с 3%, которые прогнозировали аналитики в июне 2022 года, передает BBC.

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В докладе Всемирного банка говорится, что главным фактором ослабления мировой экономики является война в Украине, а также последствия пандемии COVID-19. Кроме того, слабый рост экономики в 2023 году может быть связан с ростом процентных ставок. По данным банка, этот вопрос является ключевой проблемой, которую должны решить политики.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что спад ожидается сильный. По его словам, доход людей во всем мире будет расти не так быстро как в допандемийные времена. Прогнозируемый показатель роста в 1,7% является самым низким с 1991 года, за исключением рецессий 2009 и 2020 годов, которые были вызваны мировым финансовым кризисом и пандемией COVID-19.

Всемирный банк заявил, что США, еврозона и Китай являются регионами, которые сильно влияют на мировой экономический рост. Сейчас, по данным банка, эти регионы "переживают период ослабления и спада", который усугубляет проблемы более бедных стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004930-vsemirnyy-bank-zayavil-chto-mirovaya-ekonomika-priblizilas-k-retsessii/