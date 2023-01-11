Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Владельцы автомобилей Tesla в Китае протестуют против снижения цен, продвигаемого автопроизводителем. Потребители заявляют, что их машины потеряли ценность из-за того, что компания пытается стимулировать продажи новых авто, передает Financial Times.

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Обладатели автомобилей Tesla из крупных городов Китая вышли на забастовку против новых мер, которые предпринимает автопроизводитель. На прошлой неделе компания Tesla объявила о снижении цен на автомобили Model 3 и Model Y до 229 900 юаней (34 тысячи долларов США) и 259 900 юаней соответственно. Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, и сейчас компания пытается стимулировать продажи в этом регионе.

При этом люди, которые уже являются владельцами автомобилей Tesla, заявляют, что из-за новой ценовой политики компании их автомобили потеряли свою ценность. Объявляя о новых мерах, Грейс Тао, вице-президент Tesla по внешним связям, сказала, что снижение цен было основано на "инженерных инновациях".

Она добавила, что так компания отвечает на призыв Китая стимулировать экономический рост и раскрыть потребительский потенциал. Протесты китайских потребителей в Tesla пока не прокомментировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004762-vladeltsy-avtomobiley-tesla-v-kitae-protestuyut-protiv-snizheniya-tsen/