ФРС США повысила базовую ставку в последний раз в 2022 году

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на полпроцента в рамках последнего повышения в 2022 году. В ФРС заявили, что в следующем году планируют продолжать повышать ставку, хотя и несколько замедлят темпы, передает The Washington Post.

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Несмотря на то, что мировая экономическая ситуация сильно отличается от ситуации годом ранее, ФРС входит в 2023 год все с той же неопределенностью, что и в прошлом году. Это напрямую сказывается на американских домохозяйствах, а также на представителях бизнеса, которые испытывают на себе последствия повышения ставки.

"Я не думаю, что кто-то может точно ответить на вопрос, ждет ли нас рецессия. Такие вещи сейчас сложно прогнозировать", — заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл.

Можно предположить, что чиновники ожидают снижения уровня инфляции в следующем году. Ожидается, что инфляция к концу 2022 года составит 5,6%, а потом упадет до 3,1% в следующем году.

"Данные по инфляции за октябрь и ноябрь показывают долгожданное снижение месячных темпов роста цен", — заявил Пауэлл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001703-frs-ssha-povysila-bazovuyu-stavku-v-posledniy-raz-v-2022-godu/