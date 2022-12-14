Инфляционные ожидания американцев на 2023 год снизились

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители США ждут снижения инфляции в 2023 году. Опрос граждан показал, что жители Штатов оптимистично настроены по отношению к перспективам отечественной экономики в следующем году, передает Quartz.

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По результатам опроса, проведенного Федеральной резервной системой Нью-Йорка, большинство граждан США ожидают, что цены в следующем году вырастут на 5,2%, а инфляция составит 3% в год в течение следующих трех лет. Американцы снизили ожидания по первому показателю на 0,7% и на 0,1% по второму показателю по сравнению с данными опроса, проведенного в октябре.

Что еще важнее, граждане ожидают, что цены вырастут на 2,3% в течение следующих пяти лет. Долгосрочные инфляционные ожидания — это очень важный показатель, за которым ФРС внимательно следит.

Для ФРС необходимо, чтобы потребители не начали оценивать инфляцию намного выше 2% в течение длительного времени. В противном случае граждане начнут требовать повышения заработных плат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001332-amerikantsy-snizili-ozhidaniya-po-inflyatsii-v-2023-godu/