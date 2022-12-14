Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителям Сингапура придется работать дольше, чтобы выйти на пенсию. Пенсионные сбережения граждан сокращаются, поскольку инфляция в стране приближается к десятилетнему максимуму, а уровень расходов в городе-государстве сильно вырос, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Сингапурский бум", вызванный потоком денег из материкового Китая и гонконгскими эмигрантами, переезжающими сюда, часто скрывает суровую экономическую реальность для многих местных жителей. Добиться комфортного выхода на пенсию становится все труднее с каждым годом.

Долгосрочные сберегательные планы сингапурцев находятся под угрозой из-за инфляции, недостаточного роста заработной платы, роста стоимости жилья и других финансовых трудностей, связанных с проживанием в городе, возглавляющем список самых дорогих мест в мире.

Согласно ноябрьскому отчету Oversea-Chinese Banking, 60% сингапурцев считают, что не смогут выйти на пенсию в срок. Им придется продолжать работать, чтобы обеспечить себя всем необходимым. При этом население страны стремительно стареет.

Согласно правительственным данным, к 2030 году возраст четверти жителей будет не менее 65 лет. Средняя продолжительность жизни в городе-государстве составляет 83,5 лет. Это один из самых высоких показателей во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001330-zhitelyam-singapura-pridetsya-rabotat-dolshe-chtoby-vyyti-na-pensiyu/