Подписи женщин впервые появились на американских банкнотах

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Впервые в истории США подписи женщин появились на долларовых банкнотах. Этими женщинами стали Джанет Йеллен, первая женщина-министр финансов США, а также Мэрилин Малерба, первый казначей США из числа коренных американцев, передает Quartz.

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Это событие ознаменовало еще один успех женщин в области финансов и экономики, сферах, в которых всегда традиционно доминировали мужчины. Кроме того, теперь Джанет Йеллен закрепила свои позиции в качестве одного из самых влиятельных экономистов мира. Ранее она занимала пост председателя Федеральной резервной системы США, а также возглавляла Совет экономических консультантов Белого дома.

Журналисты Quartz отмечают, что подпись Йеллен является одной из самых элегантных из всех, что были нанесены на американские банкноты. Особенно в сравнении с подписями Стивена Мнучина (глава Минфина при Дональде Трампе) и Джейкоба Лью (министр финансов при Бараке Обаме).

Джанет Йеллен представила свою официальную подпись в Бюро гравировки и печати США еще в марте 2021 года, однако Мэрилин Малерба принесла присягу в качестве казначея только в сентябре 2022 года. Традиция требует, чтобы на банкнотах были подписи не только нового министра финансов, но и нового казначея.

Министры финансов США оставляют свои подписи на банкнотах с 1914 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001122-podpisi-zhenschin-vpervye-poyavilis-na-amerikanskih-banknotah/