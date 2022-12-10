Эксперты: Мегаполисы влияют на рост мировой экономики

Гуанчжоу, Китай. Иллюстративное фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Аналитики заявили, что крупные города обеспечивают половину глобального экономического роста. Согласно новым данным, именно развитие производства в городах стало тем самым фактором, который влияет на повышение благосостояния человечества, передает Financial Times.

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McKinsey Global Institute провел анализ 178 стран, в рамках которого выяснил, что половина прироста мирового производства за первые два десятилетия нового тысячелетия была обеспечена регионами, на долю которых приходится менее 1% мировой суши. Рост был сконцентрирован в таких местах, как Шэньчжэнь и Гуанчжоу в Китае, Дели и Бангалор в Индии, а также Лос-Анджелес и Даллас в США.

Исследование показало, что рост мирового производства был географически рассредоточенным. В нем активно принимали участие 130 стран, расположенные на всех континентах. При этом самые процветающие регионы в бедных странах часто имеют много общего с городами в странах с развитой экономикой. Так, например, Порту в Португалии и Мапуса в Индии имели одинаковый ВВП на душу населения в 2019 году, несмотря на то, что Португалия более чем в пять раз богаче Индии.

Ламия Камаль-Шауи, директор Центра предпринимательства, малого и среднего бизнеса, регионов и городов ОЭСР, сказала, что данное исследование демонстрирует, что самыми продуктивными поселениями оказываются крупные города. И в следующие годы неравенство между городами и сельскими местностями будет только усугубляться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000866-eksperty-megapolisy-vliyayut-na-rost-mirovoy-ekonomiki/