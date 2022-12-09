Boeing выпустила последний в истории авиалайнер 747

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Последний самолет Boeing культовой модели 747 сошел с конвейера 6 декабря. Компания прекратила производство гигантской модели самолета, который был эталоном для всей авиационной отрасли на протяжении последних 20 лет, передает Quartz.

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Boeing 747, получивший прозвище "король небес", способен перемещать экипаж, состоящий из 500 человек. Модель была сертифицирована в 1969 году. Эту легендарную модель самолета выбирали звезды музыкальной и киноиндустрии, а также президенты и первые лица государств. Для пассажирских авиакомпаний Boeing 747 был той самой "рабочей лошадкой", которая позволяла с комфортом перемещать пассажиров на дальние расстояния. Именно 747 в свое время сделал авиацию более доступной для широкого круга людей.

С 2002 года компания стала делать акцент на выпуск более компактных самолетов, которые позволяли совершать рейсы без пересадок, в которых нуждался 747. Со временем легендарная модель была оттеснена такими "новичками", как Boeing 777, а также Boeing 737. На сегодняшний день 747 является самой неэкономичной моделью компании. В последние годы его использовали исключительно для грузовых перевозок и перестали использовать для пассажирских.

Последний самолет Boeing модели 747, сошедший с конвейера 6 декабря, будет использоваться грузовой компанией Atlas Air.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000662-boeing-vypustila-posledniy-v-istorii-avialayner-747/