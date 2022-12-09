Цены на недвижимость в Гонконге упали до пятилетнего минимума

Гонконг. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на недвижимость в Гонконге упали до самого низкого уровня за последние пять лет. Этому способствовал рост процентной ставки, а также массовый отток иностранных рабочих из города, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Жилая недвижимость в Гонконге подешевела до пятилетнего минимума. Рост процентной ставки и массовый отток иностранных рабочих привели к снижению цен в одном из самых дорогих городов мира. Индекс цен на жилье в Гонконге за октябрь упал на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым низким уровнем с ноября 2017 года. При этом эксперты отрасли предупреждают, что худшее еще впереди.

Согласно отчету Natixis, цены на недвижимость в городе могут упасть на 25% по сравнению с предыдущим пиком в конце 2021 года, прежде чем они начнут восстанавливаться. Ожидается, что спад усугубится на 12% в 2023 году, а затем всего на 2% в 2024 году.

Гонконг всегда считался дорогим городом для жизни и вложения в недвижимость. Однако сейчас там можно приобрести квартиру в элитном жилом комплексе за 5,98 млн гонконгских долларов, что на 20% ниже рыночной стоимости по сравнению с прошлым месяцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000661-tseny-na-nedvizhimost-v-gonkonge-upali-do-pyatiletnego-minimuma/