Фура на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины массово нанимаются водителями грузовиков в США. Таким образом, они помогают восполнить нехватку работников в этой отрасли. Однако все еще существуют барьеры для женщин, которые хотят работать в этой специальности, передает Quartz.

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По данным Бюро трудовой статистики США, число женщин, работающих в отрасли грузовых перевозок, в октябре 2022 года достигло 1,6 млн человек. Что является рекордом с 1990 года, когда Бюро начало отслеживать этот показатель. Сейчас женщины составляют 18% рабочей силы в отрасли. При этом большинство из них работают водителями грузовиков.

Отрасль грузовых перевозок на протяжении нескольких десятилетий находилась в кадровом кризисе. Одной из главных сложностей, с которыми сталкивались компании, было удержание рабочих. После пандемии ситуация усугубилась. Согласно октябрьскому отчету Американской ассоциации грузоперевозок, в этом секторе сейчас не хватает около 80 тысяч водителей, что также является рекордным показателем.

Основной причиной, по которой люди не задерживаются на этой работе, является несоответствие зарплаты ущербу, который наносится здоровью водителей. Средняя заработная плата водителей грузовых авто составляет 54 тысячи долларов в год. Для женщин эта работа является привлекательной, поскольку она не требует наличия высшего образования. По словам многих женщин-водителей грузовых авто, быть водителем для них — это намного выгоднее и перспективнее, чем работать в фаст-фуде.

При этом главным препятствием на пути женщин к этой профессии является пренебрежительное отношение со стороны коллег-мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000315-zhenschiny-massovo-nanimayutsya-voditelyami-gruzovikov-v-ssha/