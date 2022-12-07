Миллион подписей против повышения зарплаты работников фаст-фудов собрали в Калифорнии

Фаст-фуд. Иллюстративное фото: Pexels

Владельцы ресторанов из Калифорнии заявили, что они собрали достаточно подписей против нового закона штата, устанавливающего минимальную почасовую заработную плату для работников фаст-фудов со следующего года, передает The Wall Street Journal.

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Коалиция владельцев ресторанов Save Local Restaurants заявила, что под петицией против закона, устанавливающего минимальную почасовую заработную плату для работников фаст-фудов, подписалось миллион человек. До 5 декабря активистам необходимо было представить не менее 623 тысяч подписей, чтобы поставить под сомнение вопрос о вступлении закона в силу. Теперь государственный секретарь должен проверить их подлинность для проведения референдума в масштабе штата.

Новый калифорнийский закон может установить минимальную заработную плату для индустрии быстрого питания на уровне 22 долларов в час в следующем году. Губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон в сентябре прошлого года, заявив, что он даст работникам сферы фаст-фуда более сильный голос при определении их заработной платы и условий труда.

При этом производители фаст-фуда говорят, что законодатели находятся в отрыве от реальности, поскольку ресторанам придется увольнять персонал и повышать цены в меню, чтобы позволить себе повышение заработных плат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000309-million-podpisey-protiv-povysheniya-zarplaty-rabotnikov-fast-fudov-sobrali-v-kalifornii/