Индонезия отстает от планов по строительству новой столицы

Индонезия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Индонезии отстает от собственных планов строительства новой высокотехнологичной столицы. Властям необходимо изыскать 34 млрд долларов для этого проекта, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Нусантара — это строящийся город в Индонезии, куда правительство надеется перенести столицу из Джакарты. По задумке, здесь, в тени тропических лесов должны расположиться сверкающие офисные здания, а по дорогам должны ездить только лишь автобусы и автомобили на электрическом топливе.

Амбициозный проект очень внушительно выглядит на правительственных брошюрах, однако до сих пор не понятно, где власти Индонезии собираются взять финансирование на строительство новой столицы.

Действующий президент Джоко Видодо надеется, что 80% проекта будет профинансировано международными инвестициями. Однако, как сообщают источники Bloomberg, за три года с тех пор как было объявлено о строительстве Нусантары ни одна иностранная сторона (частная или государственная) не заключила контракт с правительством. До окончания срока действующего президента осталось 18 месяцев и, как утверждают местные СМИ, он полон решимости полностью завершить проект до этого времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000153-indoneziya-otstaet-ot-planov-po-stroitelstvu-novoy-stolitsy/