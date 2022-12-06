Аналитики предсказали рецессию в Британии в 2023 году

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупнейшая британская бизнес-группа CBI предупредила, что в 2023 году Великобритания впадет в годовую рецессию. Этому будет способствовать рост инфляции, резкое падение инвестиций и давление бизнеса на экономику, передает Financial Times.

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В CBI предупредили, что ВВП Британии упадет на 0,4% в 2023 году. Это на 1% ниже прогноза, который делала бизнес-группа в июне этого года. Аналитики особенно пессимистично настроены относительно инвестиций в бизнес, доля которых начнет падать с середины следующего года, когда закончится срок действия существующих налоговых льгот.

Ожидается, что к началу 2024 года инвестиции в бизнес в Британии упадут на 9% по сравнению с допандемийным периодом. Этот показатель эквивалентен примерно пяти миллиардам фунтов стерлингов. Генеральный директор CBI Тони Данкер заявил, что инвесторы будут в полной мере осознавать перспективность тех или иных компаний, но риски будут выше этих перспектив. Поэтому вложения сократятся.

Согласно прогнозу CBI, экономические перспективы Британии на будущий год являются одними из самых слабых среди развитых стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000152-analitiki-predskazali-retsessiyu-v-britanii-v-2023-godu/