Эксперты: Глобальная инфляция может снизиться в 2023 году

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Эксперты утверждают, что глобальная инфляция достигла своего пика. При этом заводские цены на товары и тарифы на отгрузку начали снижаться по сравнению с недавними рекордными уровнями, передает Financial Times.

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По мнению экономистов, последние данные свидетельствуют о том, что ценовое давление на глобальные цепочки поставок ослабевает. Это делает вероятным снижение общей инфляции по сравнению с исторически высоким ростом, который ударил по домохозяйствам и деловой активности в последние месяцы. Это также стало бы хорошей новостью для центральных банков многих стран, которые повышают процентную ставку, стремясь справиться с ростом инфляции.

По оценкам Moody's Analytics, мировая инфляция в октябре 2022 года достигла рекордных 12,1%. Главный экономист Moody's Марк Занди отмечает, что нынешние данные сигнализируют, что цены для потребителей в ближайшие месяцы могут быть снижены.

Дженнифер МакКаун, главный экономист Capital Economics, ожидает, что в следующем году глобальная инфляция начнет ослабевать на фоне снижения цен на большинство товаров. Цены в свою очередь упадут из-за того, что потребители перестанут покупать так много. По словам МакКаун, высокие цены на энергоносители, которые шокировали рынок в 2022 году, выравняются в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999335-eksperty-globalnaya-inflyatsiya-mozhet-snizitsya-v-2023-godu/