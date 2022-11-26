"Индекс губной помады" вырос в третьем квартале 2022 года

Губная помада. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продажи декоративной косметики резко выросли в третьем квартале 2022 года. Эксперты связывают это с так называемым "индексом губной помады", показателем, который отражает состояние экономики в непростые исторические времена, передает The Wall Street Journal.

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"Теория губной помады" в поведенческой экономике гласит, что во время сложных исторических периодов потребители могут сокращать основные расходы, но будут продолжать покупать мелкие товары, которые приносят им радость. Эту теорию впервые озвучил в 2001 году Леонард Лаудер, председатель Estée Lauder. По его словам, трагедия 11 сентября 2001 года, которая повлекла за собой экономический спад США, повлияла на рост продаж косметики бренда.

В третьем квартале 2022 года продажи компании L’Oréal выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это, несмотря на то, что продажи в Китае упали из-за локдаунов. В целом, продажи косметических товаров выросли на 15% в третьем квартале. По словам Ларисы Дженсен, аналитика индустрии красоты в NPD Group, продажи помады выросли на 37% в октябре этого года по сравнению с прошлым годом. Также аналитики отмечают рост продаж в сегменте парфюмерии.

"Красота — одна из немногих отраслей, способных удовлетворить эмоциональные потребности потребителей. Уход за собой позволяет им чувствовать себя лучше, поэтому люди готовы тратиться на косметику", — говорит Лариса Дженсен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998920-indeks-gubnoy-pomady-vyros-v-tretem-kvartale-2022-goda/