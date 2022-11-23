Одежда накапливается на складах Бангладеш из-за падения спроса в Европе и США

Одежда. Иллюстративное фото: pexels.com

Одежда накапливается на складах Бангладеш, поскольку западные страны сокращают импорт из-за кризиса стоимости жизни и войны в Украине. При этом жизненно-важная промышленность Бангладеш страдает от высокой инфляции, передает Financial Times.

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Фабрики Бангладеш производят одежду для многих брендов масс-маркета. Например, для H&M. Кроме того, крупные сети супермаркетов США (Walmart, Primark, Target), в которых продается одежда, также заказывают ее в этой стране. Швейная индустрия помогла вырваться из бедности 160 млн жителей Бангладеш, основная часть из которых — женщины. Производство одежды и текстиля на сегодняшний день является крупнейшей отраслью в Бангладеш. В 2020 году, когда продажи одежды резко выросли, производства оказались в плюсе.

В этом месяце страна обратилась за помощью к МВФ и получила кредит в размере 2,3 млрд долларов и еще 1,3 млрд долларов из Фонда обеспечения устойчивости, призванного помочь бедным странам справиться с изменением климата и другими долгосрочными проблемами.

По словам Ранджана Махтани, исполнительного директора Epic Group, у которой есть фабрика в Бангладеш и крупный бизнес в США, продажи одежды действительно выросли после пандемии, но теперь снова упали, что привело к тому, что на складах Бангладеш скопилось множество одежды. Покупатели на рынках Европы и США урезали свои расходы из-за инфляции, кризиса стоимости жизни и войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998401-odezhda-nakaplivaetsya-na-skladah-bangladesh-iz-za-padeniya-sprosa-v-evrope-i-ssha/