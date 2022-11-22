Экономика Таиланда восстанавливается благодаря возвращению туристов

Таиланд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экономика Таиланда возрождается по мере возвращения туристов. В третьем квартале 2022 года ВВП страны вырос на 4,5% по сравнению с 2021 годом. И это несмотря на то, что Центробанк не торопится с ужесточением кредитно-денежной политики, передает Bloomberg.

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Национальный совет по экономическому и социальному развитию Таиланда сообщил, что ВВП страны вырос на 4,5% в июле-сентябре по сравнению с прошлым годом. Это совпало с прогнозами аналитиков Bloomberg. По сравнению с предыдущими тремя месяцами объем производства увеличился на 1,2%, превзойдя ожидания на 0,8%.

Однако Таиланд все еще отстает от других регионов Юго-Восточной Азии в росте ВВП. Вполне возможно, что этот факт станет решающим для Центробанка Таиланда, который все-таки повысит процентную ставку для сдерживания инфляции.

Зарубежный туризм составляет около 12% экономики, а на туристический сектор в целом приходится пятая часть рабочих мест в стране. По состоянию на 30 октября число прибывающих составило 7,56 млн человек. По данным правительства, до конца года в Таиланд въедут еще 1,5 млн туристов. Доходы от иностранных туристов могут вырасти до 1,2 трлн бат в 2023 году. В этом году, они, скорее всего, составят 0,57 трлн бат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998225-ekonomika-tailanda-vosstanavlivaetsya-blagodarya-vozvrascheniyu-turistov/