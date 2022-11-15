Производство искусственного мяса терпит убытки после пандемии

Искусственное мясо. Иллюстративное фото: Luke Duggleby/Bloomberg via Getty Images

Искусственное мясо не оправдывает ожиданий энтузиастов, которые предполагали, что эта разработка поможет людям экономить на продуктах, а также положительно скажется на состоянии окружающей среды. Люди во всем мире все также предпочитают натуральную говядину и свинину, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В 2019 году инвесторы начали активно вкладываться в разработки, которые обещали высокотехнологичную замену натуральному мясу. В эту отрасль вложились даже крупные пищевые и мясные компании. Такие как: Tyson, Smithfield, Perdue, Hormel, Nestlé и другие. Стремительный рост разработок искусственного мяса замедлился в 2020 году, после начала пандемии.

В 2021 году розничные продажи упали на 10%. Beyond Meat, американский поставщик котлет для бургеров и наггетсов из искусственного мяса, столкнулся с падением цен на акции практически на 80% по сравнению с пиковым значением.

Проблемы отрасли развиваются, несмотря на утверждения экспертов, что человечество должно сократить потребление говядины, свинины и курятины из соображений здоровья и безопасности окружающей среды. Стокгольмский институт окружающей среды недавно выпустил отчет, в котором говорится, что производство продуктов животного происхождения ответственно за 20% от общего объема выбросов парниковых газов. Если потребление мяса останется на том же уровне, то человечество столкнется с глобальным потеплением намного раньше, чем рассчитывает.

Эксперты говорят, что производителям искусственного мяса сложно будет добиться доверия потребителей до тех пор пока они не докажут пользу своего продукта для здоровья человека. Питер Салех, управляющий директор и ресторанный аналитик исследовательской компании BTIG, говорит, что людьми движет личный интерес, и пока они не убедятся, что этот продукт действительно полезен для них, альтернативное мясо останется нишевым продуктом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997044-proizvodstvo-iskusstvennogo-myasa-terpit-ubytki-posle-pandemii/