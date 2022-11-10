Японские компании обяжут раскрывать информацию о доходах сотрудников

Япония. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Японии будут ужесточены правила раскрытия информации о гендерном разрыве в оплате труда. Многие компании будут обязаны предоставлять информацию о доходах сотрудников к июню 2023 года, передает Bloomberg.

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Япония долгое время отставала от других стран в вопросах гендерного равенства. Разница в оплате труда всегда демонстрирует тот факт, что женщины не участвуют в принятии ключевых решений, отмечает Аяко Фудзита, главный экономист по Японии в JPMorgan Securities Japan Co.

"Раскрытие информации о доходах поможет женщинам проявляться более активно в бизнес-среде. Ничего не изменится, если мы просто оставим все как есть, поэтому рынок должен оказывать давление на компании, требуя раскрытия информации", — сказала Аяко Фудзита.

Раскрывать информацию о зарплатах сотрудников — это не единственное новое требование, которое предъявляется компаниям в соответствии с политикой "нового капитализма" премьер-министра Фумио Кисиды. Начиная со следующего финансового года отчеты компаний также должны включать долю женщин на руководящих должностях и долю сотрудников-мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996388-yaponskie-kompanii-obyazhut-raskryvat-informatsiyu-o-dohodah-sotrudnikov/