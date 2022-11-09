Эксперты: Энергетический кризис 2022 года растянется на следующие несколько лет

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Энергетический кризис 2022 года растянется на следующие несколько лет. По мнению экспертов в области энергетики, в стремлении избавиться от зависимости от российского газа европейские страны будут скупать топливо, которое было предназначено для развивающихся стран, передает Bloomberg.

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Счета за электроэнергию будут высокими, но Европа благополучно переживет эту зиму. Правительства закупили достаточно нефти и газа для того чтобы обеспечить дома теплом в этот отопительный сезон. Однако более бедные страны понесут серьезные расходы, поскольку они оказались отрезанными от рынка природного газа из-за внезапно возросшего спроса со стороны Европы.

Страны с формирующимся рынком не в состоянии удовлетворить ни сегодняшние, ни завтрашние потребности, а наиболее вероятные последствия (закрытие заводов, регулярные и продолжительные перебои с электроэнергией, социальные волнения) могут растянуться на следующее десятилетие.

"Опасения по поводу энергетической безопасности Европы приведут к энергетической бедности тех стран, рынок которых еще не сформировался", — сказал Сол Кавоник, аналитик по вопросам энергетики из Credit Suisse.

Среди стран, в которых может развиться такая ситуация, называют Индию, Пакистан, Бангладеш и Филиппины. По мнению экспертов, зимой некоторые регионы Южной Азии могут быть более холодными, чем зимний Лондон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996205-eksperty-energeticheskiy-krizis-2022-goda-rastyanetsya-na-sleduyuschie-neskolko-let/