Людей, которые уходят на пенсию в 50 лет, назвали экономической проблемой Британии

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Основной проблемой британского рынка труда эксперты назвали людей в возрасте старше 50 лет, которые все чаще увольняются. Причем люди делают это не по состоянию здоровья, а потому что хотят выйти на пенсию раньше и посвящать больше времени семье, передает Financial Times.

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Резкий постпандемический рост экономической неактивности вызывает серьезную озабоченность у британских политиков. В центре внимания оказались люди, которые сейчас нигде не работают, но при этом не ищут новое место работы. Эта категория граждан добавляет напряженности и так просевшему рынку труда.

Банк Англии опасается, что эта ситуация заставит высокую инфляцию сохраняться дольше. Работодатели будут вынуждены платить работникам больше, а цены будут стремительно расти. Джонатан Хаскель, политический деятель Банка Англии, заявил, что изменения на рынке труда стали ключевым экономическим наследием COVID-19 для Великобритании и будут сдерживать экономический рост страны.

Ключевой возрастной группой, представители которой относятся к данной категории, являются люди 50-60 лет, которые уволились с работы, чтобы проводить больше времени с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995551-lyudey-kotorye-uhodyat-na-pensiyu-v-50-let-nazvali-ekonomicheskoy-problemoy-britanii/