ФРС США заявила о намерении и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции

Джером Пауэлл. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что готов поднимать процентные ставки до тех пор, пока уровень инфляции не будет достаточно снижен. ФРС будет делать это, несмотря на просьбы Центрального банка снизить темпы роста ставок, передает Bloomberg.

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В среду, 2 ноября, ФРС США повысила ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Выступая перед журналистами, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что со временем ставки могут вырасти еще сильнее. И это несмотря на то, что экономика США демонстрирует устойчивость, поскольку рост стоимости займов успокоил рынок жилья. Однако инфляция по-прежнему держится на уровне 40-летнего максимума.

"Мы думаем, что нам есть куда расти. У нас есть некоторые основания для повышения процентных ставок, прежде чем мы достигнем того уровня, который, по нашему мнению, может сдержать инфляцию", — сказал Пауэлл, предупредив инвесторов, что кампания по повышению ставок еще не закончена.

Последнее повышение ставок ФРС произошло всего за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Кроме того, демократы все больше критикуют меры, принимаемые ФРС, так как обеспокоены тем, что такая стратегия приведет к росту безработицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995546-frs-ssha-zayavila-o-namerenii-i-dalshe-povyshat-stavki-dlya-sderzhivaniya-inflyatsii/